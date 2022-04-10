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    İsmail Kartal, Zajc'ın golünden sonra ağladı

    İsmail Kartal, Zajc'ın golünden sonra ağladı

    Süper Lig'de sonucu merakla beklenen derbide Miha Zajc ilk yarıda takımını öne geçiren golü attı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal golün ardından gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 21:32
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 21:38
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    Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırladı.

    Sarı-lacivertlilerin ilk golünü atan Miha Zajc büyük bir sevinç yaşarken kenarda İsmail Kartal'ın görüntüsü de sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Zajc'ın golünde ağladı

    Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Sloven orta sahanın golü sonrası gözyaşlarını tutamadı.

    İsmail Kartal'ın gol sonrası reaksiyonu...

    İsmail Kartal, Zajc ın golünden sonra ağladı #1


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