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İsmail Kartal'a iki ülkeden teklif var

İsmail Kartal'a iki ülkeden teklif var Bir dönem İsmail Kartal'ın ekibinde yer alan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, deneyimli çalıştırıcının Azerbaycan ve Suudi Arabistan teklif aldığını açıkladı.