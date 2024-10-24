İsmail Kartal'a iki ülkeden teklif var

Geride bıraktığımız 2023-2024 sezonunda 99 puan toplamasına rağmen Süper Lig'i 2. sırada bitiren teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki görevinden ayrılmış ve yerine Jose Mourinho getirilmişti.
Şu an takım çalıştırmayan tecrübeli çalıştırıcı hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra aldığı bazı teklifleri, bir dönem ekibinde yer alan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıkladı.
SUUDİ ARABİSTAN VE AZERBAYCAN'DAN TEKLİF VAR
Radyospor'a konuşan Korkmaz, deneyimli teknik direktörün Fenerbahçe sonrası Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan teklifler aldığını söyledi.
"HAKKINDA HER ŞEYİN HAYIRLISI OLSUN"
İsmail Kartal'ın doğru projeyi beklediğini kaydeden Osman Zeki Korkmaz, şu sözleri sarf etti:
İsmail Hoca hakkında her şeyin hayırlısı olsun.
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