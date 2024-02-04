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İsmail Kartal'dan büyük başarı! Fenerbahçe tarihine geçti

İsmail Kartal'dan büyük başarı! Fenerbahçe tarihine geçti İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihinde bir Süper Lig sezonunda en çok galibiyet oranı ve puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu.