İsmail Kartal'dan büyük başarı! Fenerbahçe tarihine geçti

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Antalya Stadı'ndaki mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller; 42. dakikada Cengiz Ünder ve uzatma anlarında Michy Batshuayi'den geldi.
Teknik Direktör İsmail Kartal, Antalyaspor galibiyetiyle birlikte sarı-lacivertli takımda önemli bir başarı yakaladı.
Fenerbahçe tarihine geçti
62 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe tarihinde bir Süper Lig sezonunda en çok galibiyet oranı (yüzde 83) ve puan ortalaması (2.63) yakalayan teknik adam oldu.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe'nin en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı sezonlar
2023-2024: 24 maç, 20 galibiyet, 2,62 puan ortalaması, yüzde 83 galibiyet yüzdesi
1988-1989: 36 maç, 29 galibiyet, 2,44 puan ortalaması, yüzde 81 galibiyet yüzdesi
1959: 16 maç, 13 galibiyet, 2,50 puan ortalaması, yüzde 81 galibiyet yüzdesi
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