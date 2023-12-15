İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e: En büyük kozum olacaksın Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak sezonun ilk bölümünde beklentilerin uzağında kalan Cengiz Ünder'e İsmail Kartal'dan destek geldi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de lider durumda bulunan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 16'ya kalan Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, yeni takımına uyum sağlamakta zorlandı.

Sakatlık sonrası form yakalayamadı

Sarı-lacivertli kulübe transfer olduktan sonra çıktığı ilk maçında etkili bir performans sergileyen, Samsunspor deplasmanında Fenerbahçe'yi öne geçiren golün asistini Edin Dzeko'ya yapan Cengiz Ünder, ardından sakatlık kabusu yaşadı.

Samsunspor maçının 64. dakikasında sakatlanan Cengiz, üst adale yırtığı nedeniyle ligde 4, Avrupa'da 2 maçı kaçırdı.

Döndükten sonra antrenman eksikliği nedeniyle zorlanan Cengiz Ünder, bu esnada İrfan Can Kahveci'nin kariyerinin en iyi sezonunu yaşamasının da etkisiyle dakika bulmakta zorlandı.

Ekstra çalışıyor

Formunu kazanmak için Samandıra'da da ekstra çalışmalar yapan Cengiz Ünder, 9 Kasım'dan bu yana Fenerbahçe'nin oynadığı 7 maçın 6'sında da forma giydi.

Fizik gücünü kazanmaya başlayan ve form tutmaya çalışan Cengiz Ünder, kısa süre içerisinde eski etkili oyununa dönmeyi ve EURO 2024'e de en iyi şekilde gitmeyi hedefliyor.

İsmail Kartal ve Dzeko yanında

Oyuncusunun ekstra gayretini ve çalışmalarını gören İsmail Kartal da oyuncusunu yüreklendirerek, sezonun ikinci bölümünde en önemli kozlarından biri olacağını iletti.

Roma'dan takım arkadaşı ve Fenerbahçe'nin bu sezonki lideri olan Edin Dzeko da sık sık Cengiz Ünder ile iletişim kurarak cesaretlendiriyor.