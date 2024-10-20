İsmail Kartal'dan dikkat çeken paylaşım

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Antalya Park'ta oynanan maçta sarı-kırmızılıların gollerini 10 ve 52. dakikalarda Mauro Icardı ve 90+2. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Bu galibiyet ile birlikte Galatasaray art arda 13 deplasman maçını kazanarak bu rekoru Fenerbahçe'nin elinden aldı.

KARŞILAŞMA OYNANIRKEN PAYLAŞTI

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal'dan flaş bir hamle geldi.

Kartal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendikleri maçtan fotoğrafına yer verdi.

İşte o paylaşım...