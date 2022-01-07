İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe ile adı anılan İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulüpten teklif almadığını açıkladı.

Vitor Pereira ile ayrılığın üzerinden 17 gün geçerken gündeme birçok isim geldi. Özellikle Slaven Bilic, Joachim Löw ve İsmail Kartal'ın isimleri ön plana çıkmıştı.

Konuyla ilgili olarak İsmail Kartal sessizliğini bozdu.

"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIM"

Fenerbahçe'den herhangi bir teklif gelip gelmediğiyle ilgili soruya Kartal, "Herhangi bir teklif almadım, ben de gelişmeleri basından takip ediyorum." cevabını verdi.

60 yaşındaki İsmail Kartal, Fenerbahçe'de 2014/15 sezonunda teknik direktörlük yaparken 46 resmi maçta 2.17 puan ortalaması yakalamıştı.

LÖW ISRARI SÜRÜYOR

Öte yandan Ali Koç'un, Löw'ü ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Ligin ikinci yarısında takımını Alman teknik adama teslim etmek isteyen Koç, 2.5 yıllık sözleşme önerdi.

Löw ile anlaşmak için zemin arayan Ali Koç'un, yeni teknik patronu pazartesi gününden önce açıklaması bekleniyor.

Ayrıca Löw ve Mesut Özil'in arasında bir kırgınlık olup olmadığı ise gündeme meşgul eden tartışmalar arasında yer aldı.