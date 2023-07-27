İsmail Kartal'dan Fenerbahçe paylaşımı Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, sosyal medya hesabından paylaştığı Zimbru maçından görüntülerle taraftarları ve oyuncuları motive etti.

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ensonhaber.com

UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçında Zimbru'yu 5-0 gibi farklı bir skorla yenen Fenerbahçe, tur kapısını araladı.

Sarı lacivertlilerin ilk resmi maçında aldığı bir galibiyetin ardından, teknik direktör İsmail Kartal da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Daha iyi bir Fenerbahçe için hep birlikte çalışmaya devam"

İsmail Kartal, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, Zimbru karşılaşmasından görüntülere yer vererek şu ifadeleri kullandı:

Her gün dünden daha iyi bir Fenerbahçe için hep birlikte çalışmaya devam #FenerbahçeHepimizin

İsmail Kartal'ın #FenerbahçeHepimizin hashtag'iyle yaptığı bu paylaşım, taraftarların büyük beğenisini topladı.

