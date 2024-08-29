İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu'na veda Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımdan Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'na veda etti.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a 30+5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen ve A takımda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Kadıoğlu, yeni kulübünde başarılı bir kariyer için adım attı.

Bu transferin ardından Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak Ferdi'ye veda etti.

"HER ZAMAN ARKANDAYIM EVLAT"

İsmail Kartal'ın paylaşımı şu şekilde:

Sana her zaman inandım, bugünkü başarın da bunu kanıtlıyor. Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok. Bu yeni yolculuğunda da her zaman arkandayım evlat. Yolun açık, başarıların daim olsun!

CENK TOSUN'UN REKORUNU KIRDI

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olduğunu açıkladı. Bonus, 5 milyon euro olarak belirlendi.

Sonraki satıştan Fenerbahçe, yüzde 10 paya sahip. Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı yerli oyuncu rekorunu elinde bulunduruyordu.

Ferdi'nin imzasıyla birlikte bu rekor genç futbolcuya geçti.

BOEY'İN REKORUNA ORTAK OLDU

Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, bu bonservis bedeliyle birlikte Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservisle transfer olan Sacha Boey'un Türkiye'den Avrupa'ya en pahalı satış rekoruna ortak oldu.

Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yapmıştı.