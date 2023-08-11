İsmail Kartal'dan Fred açıklaması: Herhangi bir gelişme yok Maribor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, transferi gündemde olan isimlerden Fred'le ilgili olarak herhangi bir gelişme olmadığını, transfer konusunda imzalar atılmadan konuşmasının doğru olmadığını söyledi.

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Slovenya ekibi Maribor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal, zorlu bir 90 dakika olduğunu belirtti.

Rakibin daha önceki karşılaşmalarını izlediklerini ve çok koşan bir rakibe karşı oynadıklarını dile getiren Kartal, mücadelenin ilk 15-20 dakikalık bölümünde istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarının altını çizdi.

Takım olarak mücadeleye çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

Bugün oyun içinde yaptığımız bir hamleyle kontrolü ele geçirdik. İlk yarıda golü bulabilirdik ama ikinci yarıda oyunu çözmemizle birlikte oyun kurduk. İkinci yarıda Szymanski'yi oyuna aldık, Tadic'i kenara çektik. Daha etkili olduk ve goller geldi. Daha farklı kazanabilirdik. Rakibimiz çok organize bir takım. Karşılamaları ve pozisyon anlamında bizi iyi beklediler. Bu blokları açmakta zorlandık ama oyun içindeki hamlelerde kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

Maç içinde zaman zaman tribünlerden tepkilerin geldiğini de hatırlatan Kartal, "Bugün tribünlerden bazı oyuncularımıza negatif tezahüratlar oldu. Bizim bu sezon bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Taraftarlara sesleniyorum, her oyuncu kıymetlidir, bütün oyuncuları kucaklayın, onlar sizi mahcup etmeyecek. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak her şey hallolur. Biz bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"Bizim ana felsefemiz 4-3-3"

Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar'ın kendisini için, "Bugün Fenerbahçe'nin antrenörü de çok iyi performans gösterdi" sözleri hatırlatılan Kartal, rakip takım hocasına teşekkür etti.

Oyuna giren bazı isimlerden beklenen katkıyı aldıklarını ancak bazı oyuncuların vasat kaldığını söyleyen Kartal, takımın oyun sistemi hakkındaki soruya da şu yanıtı verdi:

Her hafta rakibe göre hazırlanıyoruz. Biz 4-3-3 oynuyoruz ama bazen top rakipteyken 4-2-3-1'e, 4-1-4-1'e dönebiliyoruz. Bir de oyuncuların form durumu önemli. Buna göre plan yapıyoruz. Ama bizim ana felsefemiz 4-3-3.

3-1 kazanmalarına karşın tura garanti gözüyle bakamayacaklarının da altını çizen Kartal, deplasmandaki mücadelede ilk maç 0-0 bitmiş gibi oynayacaklarını dile getirdi.

Orta sahadaki isimlerden İsmail Yüksek'in iyi bir performans gösterdiğini ve bu sezon 3 kulvarda her oyuncuya ihtiyaçları olduğunu hatırlatan Kartal, transfer konusunda da çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Fred açıklaması

Kartal, son olarak transferi gündemde olan isimlerden Fred'le ilgili olarak herhangi bir gelişme olmadığını, transfer konusunda imzalar atılmadan konuşmasının doğru olmadığını sözlerine ekledi.