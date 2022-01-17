İsmail Kartal'dan futbolculara konsantrasyon teşekkürü

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından futbolculara taktiğe olan bağlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin başındaki ikinci dönemine Antalya beraberliği ile başlayan teknik direktör İsmail Kartal, futbolcularına taktiğe bağlılık konusunda gösterdikleri konsantrasyon için teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin başındaki ikinci dönemine Antalya beraberliği ile başlayan teknik direktör İsmail Kartal, futbolcularına taktiğe bağlılık konusunda gösterdikleri konsantrasyon için teşekkür etti.

"HEDEFE ODAKLANMAYA DEVAM EDİN"

Altay maçında bir adım daha ileri gideceklerine vurgu yapan Kartal, "Kazanarak yola devam edeceğiz. Ligi en azından Fenerbahçe'ye yakışan şekilde tamamlayacağız. Siz yeter ki çalışmaya ve hedefe odaklanmaya devam edin. Kupa ve Avrupa'da da elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"ÜÇ KULVARDA KUPALARA TALİBİZ"

İkinci kez Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, "Fenerbahçe'de hedefler bitmez. Taraftarın ne istediğini biliyorum." demişti.

İsmail Kartal, "Savaşan bir takım olacak. Ben hiç bir zaman bahanelere sığınmadım. Fenerbahçe'ye taraftarın beklediği poztif futbolu oynatacağım. Sadece biraz sabretsinler. Üç kulvarda kupalara talibiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.