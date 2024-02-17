İsmail Kartal'dan futbolculara moral: 3 puanı alıp döneceğiz

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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta iç sahada Alanyaspor ile berabere kalarak zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, Rize deplasmanında hata yapmak istemiyor.

İsmail Kartal, zorlu Rizespor mücadelesi öncesi öğrencilerine son moral konuşmasını yaptı.

"İstanbul'a kazanarak dönelim"

Tecrübeli teknik adam, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Alanyaspor'a karşı fazla pozisyon vermedik ama 2 gol yiyerek puan kaybettik. Bu, her zaman olmaz. Rizespor özellikle evinde çok tehlikeli bir takım. Ancak bizim de deplasman karnemiz ortada. Hem şampiyonluk yarışında yola tüm gücümüzle devam etmek hem de taraftarımızdan özür dilemek için galip gelmemiz şart. Bu konuda size güvenim tam. Kazanalım ve moralli bir şekilde İstanbul'a geri dönelim.