İsmail Kartal'dan futbolcularına: Herkes hazır olsun Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, bütün oyuncularını ilk 11'de yer alacak şekilde hazırlıyor.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takım içindeki rekabet unsurunun kavgaya dönüşmesini istemiyor.

Bu nedenle sık sık takımdaki futbolcularıyla toplantılar yapan teknik adamın, herkesin ilk 11'de maça çıkmaya hazır olmasını istediği öğrenildi.

"Herkese şans vereceğim"

Bugün yedek olan yarın ilk 11 olacak. Hepinizin hazır olmasını istiyorum. 3 kulvarda da hedefimiz şampiyonluk. Küsmek yok. Formanıza sıkı sıkı sarılın. Herkese şans gelecek.

12 maç 12 galibiyet

İsmail Kartal, bu sezon 12 maçta 12 galibiyet alarak büyük bir başarıya imza attı.