İsmail Kartal'dan futbolcularına uyarı: Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin Lider Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u yenerek zirvedeki yerini korumayı planlıyor. Kartal, öğrencilerinden tam konsantrasyon istedi.

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Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe, bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek. İsmail Kartal ve öğrencilerinin aklında sadece 3 puan var.

Kanarya maçı kazanması halinde bu haftayı da lider tamamlamayı garantileyecek. Daha önemli olan ise 1 gün sonra Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın omuzlarına baskıyı yüklemek. Kartal, öğrencileriyle yaptığı toplantıda, maçın bu yönden büyük öneme sahip olduğunu hatırlattı ve tam konsantrasyon istedi.

"Galatasaray'ın omuzlarına yükleyelim"

Kartal'ın, yaptığı toplantıda öğrencilerine "Liderliğimizi devam ettirmek için kazanmak zorundayız. Kazanalım ve Galatasaray maçını rahat takip edelim. Baskıyı ezeli rakibimizin omzuna yüklemek için sizden Konyaspor maçına odaklanmanızı ve sahaya yüksek konsantrasyonla çıkmanızı istiyorum." dediği öğrenildi.

"Bir galibiyet daha armağan edelim"

3 gün önce deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 yenen sarı-lacivertli takımın teknik patronu, ayrıca şu ifadeleri kullandı: