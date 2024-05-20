İsmail Kartal'dan Galatasaray galibiyeti pozu Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sosyal medya hesabından ekibiyle olan fotoğrafını paylaştı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. 21. dakikada 10 kişi kalan Fenerbahçe'nin tek gollü derbi zaferi, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı da memnun etti.

Son dönemde kendisine yapılan eleştirilere sahada cevap verdiğini düşünen deneyimli hoca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

Ekibiyle birlikte Ali Sami Yen Stadı'ndaki soyunma odasında çektirdiği fotoğrafı paylaşan Kartal, bu pozla birlikte ekibine ve kendisine güvenilmesi gerektiği mesajını da adeta bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o fotoğraf...