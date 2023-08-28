İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a: Formayı hak eden alacak Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'i transfer etmesinin ardından İrfan Can Eğribayat'ın morali bozulmuştu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, genç oyuncuya moral verdi.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte Dominik Livakovic takıma dahil olmuştu.

Son dönemde başarılı formuyla kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat'ın üzüntülü hallerini gören İsmail Kartal ise genç kaleciyi ofisine çağırarak ufak bir toplantı yaptı.

"Hak eden alır"

Dominik'in gelmesi takımın gücünü yukarı çekecek. Formayı sen hak edersen sen oynayacaksın. Forma rekabetini bırakmanı istemiyorum. Ben hakka inanan birisiyim, benim olduğum yerde formayı hak eden alır.

Bu sözler üzerine Eğribayat'ın oldukça mutlu olduğu öğrenilirken, Livakovic ve İrfan Can'ın idmanlarda samimi halleri dikkat çekti.