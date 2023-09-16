İsmail Kartal'dan İsmail Yüksek'e uyarı: Basit oyna Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İsmail Yüksel ile bire bir toplantı gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, milli futbolcusu İsmail Yüksek ile performans değerlendirmesinde bulundu.

Ankaragücü karşılaşmasında kırmızı kart gören öğrencisine hatalarını anlatan Kartal, "Basit oynamalısın, mevki olarak risk almaman gereken bir bölgedesin. Topu alır almaz ayağından çıkarman, Fred ya da Szymanski ile buluşturman gerekiyor. Kendini kanıtlamana gerek yok. Senin kaliteni herkes biliyor." diye konuştu.

Sezon performansı

Geçtiğimiz sezona göre daha fazla forma şansı bulan İsmail Yüksek, bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.