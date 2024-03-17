İsmail Kartal'dan isyan: Kadıköy'de sevindiniz, biz yapınca neden olay oldu Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından bordo-mavili takımın sezon ilk yarısında yaptığı sevince değinerek "Kadıköy'de sevindiniz, biz yapınca neden olay oldu" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 30. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Akyazı'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazanırken maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe'nin gollerini 13 ve 45+4'te Fred, 87. dakikada ise Michy Batshuayi kaydetti.

İkinci yarıda maçı 2-2'ye getirmesine rağmen mağlup olmaktan kurtulamayan Trabzonspor'un gollerini ise 63. dakikada Enis Bardhi ve 78. dakikada penaltıdan Trezeguet kaydetti.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Beklemediğimiz şekilde tribün saldırısına uğradık burada"

Kartal, sözlerine şöyle başladı:

Son 3 maçımızı 118 km ve üzeri koşmuşuz. Ülke puanına katkı vermişiz, ülkemizi temsil eden tek Türk takımıyız. İlk yarıda oyunu planladığım gibi santim santim Trabzonspor'u iyi analiz ettik. 2-0 öne geçtik. İkinci yarı başladığında Serdar Aziz'in kasığında sıkıntı vardı Jayden'i oyuna aldık. Daha sonra hiç beklemediğimiz şekilde tribün saldırısına uğradık burada.

"Bu kadar şişenin sahaya atılması bizim oyunumuzu etkiledi"

Sahaya şişe atılmasının oyunlarını etkilediğini söyleyen İsmail Kartal, şunları dedi:

Bu kadar şişenin sahaya atılması bizim oyunumuzu etkiledi. Biz de nasibimizi aldık. Kafama, vücuduma bir şeyler geldi ama biz provoke etmedik, yere yatmadık. Hatta sahaya atılan su şişeleri biz de topladık. Sahanın içinde kaldık. Bu ortamda maç 2-2'ye geldi. Hamlelerimizle maçı 3-2 kazandık.

"Biz yenilince onları tebrik ettik"

Sezonun ilk yarısında yaşanan maça değinen Kartal, şu sözleri sarf etti:

Maçtan sonra oyuncularım sevinmeye başladı. Birden bire sahaya giren taraftarlar sonrası saha karıştı. Koridor karıştı. Aynı şeyi biz Kadıköy'de Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduk. Maçtan sonra futbolcular kendi oyuncularını havaya atıp seviniyordu. En doğal hakları. Bizim tribünlerimizden tepki almadılar. Rahat rahat stattan ayrıldılar. Neden biz burada galip gelince bunlar burada yaşanıyor. Neden biz bu kadar karşı karşıya geliyoruz bunu da anlamış değilim. Biz yenilince onları tebrik ettik, onlar da aynı şeyleri yaptı ama bunlar yaşanmadı.

Trabzonspor sevinmişti

Ligin 11. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

Bordo-mavili futbolcular, karşılaşma sonrasında ise sahanın ortasında büyük bir coşku yaşamıştı.

"Maçın iptal edilmesi gerekirdi"

Sakin olunması gerektiğini belirten İsmail Kartal, şu değerlendirmeyi yaptı:

Özellikle 60. dakika oyuncumun kafasına madde geliyor. Maçın iptal edilmesi gerekirdi. Buna rağmen hakemler maçı bitirmedi. Keşke maç sonrası böyle şeyler yaşanmasaydı. Bunların olmaması gerekirdi. Spor dostluktur, arkadaşlıktır. Biraz daha sağduyulu, sakin olmamız gerekiyor. Hepimiz Türk futboluna hizmet etmemiz gerekiyor.

"Trabzonspor burada daha önce de yenildi hiç böyle bir tepki verilmedi"

Hayatında ilk kez böyle bir atmosfer gördüğünü belirten Kartal, şu açıklamayı yaptı:

Trabzonspor burada daha önce de yenildi hiç böyle bir tepki verilmedi. Bize karşı hırsla saldırı var. Biz bugün saldırıya uğradık. Ben ilk defa böyle bir şey yaşadım hayatımda. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Böyle bir atmosferden aldığımız 3 puan için oyuncularımı tebrik ediyorum.

"Benim kafamda hafif bir şişme var"

Kafasında şişme olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: