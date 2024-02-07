İsmail Kartal'dan Marius Sumudica'ya yanıt: Muhatap olmak istemiyorum Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İki hafta önce burada sahanın zeminin kötü olduğundan bahsetmiştim. Bugün bunu yine söylüyorum. Bu kötü zeminde futbol oynamak çok zor. King'in ayak bileği burkuldu. Ne zaman döneceği belli değil. Bizim amacımız futbolu bir yerlere taşımak. İki takımın oyuncuları nasıl futbol oynayacak. Futbolcular soyunma odasında şikayet etti. Bonucci, 'Hocam ayağım şişti oynayamıyorum' dedi. Daha iyi zeminler olsun, futbolumuzu iyiye taşıyalım. Zeminin kötü olmasına rağmen iyi bir oyun çıkardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"Her şeyi zemine bağlayamayız"

62 yaşındaki çalıştırıcı, "Mert Müldür'ün sakatlığını zemine bağlayamayız. Adelesinde sertleşme var. Bir iki tane daha oyuncumuzda sakatlık var. Her şeyi zemine bağlayamayız ama ufak tefek böyle durumlar olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Muhatap olmak istemiyorum"

Deneyimli teknik adam, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın sözlerine ise "Kendisi öyle cevap verdi ama 1 sene önce sahanın kötü olduğunu da söyleyen yine kendisi. Lütfen ona da bakın. Ben başka bir cevap vermek, muhatap olmak istemiyorum" şeklinde yanıt verdi.