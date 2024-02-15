İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı Alanyaspor ile berabere kalınan maçın ardından ilk 11'deki isimlere mesaj vermeyi düşünen İsmail Kartal, Leonardo Bonucci, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de oynatacak.

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Alanyaspor beraberliğinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor deplasmanı öncesi sürpriz kararlara imza attı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'la Kadıköy'de 2-2 berabere kalmış, hesapta olmayan bu puan kaybının ardından liderlik koltuğunu takipçisi Galatasaray'a kaptırmıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncu değişiklikleri ve ilk 11 seçimi nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Deneyimli teknik adam, Rizespor deplasmanı öncesi sürpriz kararlar aldı.

Mert Hakan Yandaş ilk 11'e...

Son dönemde düşüş içinde olan bazı oyuncuların yedeğe çekilme ihtimali söz konusu. Bu çerçevede İrfan Can Kahveci’nin ilk 11’e dönme ihtimali yüksek. Ayrıca Mert Hakan Yandaş’ın da Fred’in yokluğunda görev yapması bekleniyor.

İsmail Yüksek, Alanyaspor maçında 8 numarada tam olarak isteneni veremedi. Ayrıca savunma için de Bonucci’nin 11’e girme ihtimalinin olduğu öğrenildi. İtalyan stoperin özellikle top tekniği ve soğukkanlılığı ile panik anında çözüm üretebilme kapasitesi var.

Son haftalarda form grafiği düşen Szymanski’nin de bir süre dinlendirilmesi ve takıma taze kan olabilecek isimlerin 11’e dahil edilmesi söz konusu.