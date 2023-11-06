İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması: Kaldırın kafanızı şampiyon olacağız Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında sessizlik hakimdi. Teknik direktör İsmail Kartal bu sessizliğe "Kaldırın kafanızı şampiyon olacağız" diyerek son verdi.

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Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından futbolcularıyla acil bir toplantı gerçekleştirdi.

"Kaldırın kafanızı şampiyon olacağız"

3-2 kaybedilen maç sonrasında oldukça morali bozulan oyuncu grubunu toparlamak isteyen Kartal, "Sadece 1 maç kaybettik. Şimdi üzülme zamanı değil. Daha da kenetlenme zamanı... Daha çok çalışacağız. Kaldırın kafanızı! Sezon sonunda şampiyon biz olacağız." diyerek takımı motive etti.

"Bu yolda kazalar olur"

Takımın ikinci kaptanı Dusan Tadic de İsmail Kartal'ın ardından söz alan isimler arasında yer aldı.

Başarılı oyuncu, "Bu yolda kazalar olur. Dik durup sezon sonu şampiyon olacağız. Herkes üzerine düşeni yapmaya devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Bu konuşmadan sonra soyunma odasında alkış tufanı koptu.