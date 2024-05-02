İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması: Mayıslar kiminmiş gösterelim

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Kadıköy'de oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, üç günlük iznin ardından Samandıra'da Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

İdman öncesinde ise teknik direktör İsmail Kartal, öğrencileriyle bir motivasyon toplantısı yaptı.

Ligin son virajında kayıp yaşamak istemediğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, kalan maçları kazanıp, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerinin bir kez daha altını kalın kalemle çizdi.

"Bu mayıs bizim olacak"

İsmail Kartal'ın yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

Hafta sonu güzel bir galibiyet aldık. Ligin artık son 4 haftası. Kesinlikle kayıp istemiyorum. Rakibimiz, 'Mayıslar bizimdir' diyor. Onlara göstereceğiz mayıslar kiminmiş. Bu mayıs bizim olacak. Onlar puan kaybedecek biz de kalan dört maçı kazanacağız ve şampiyon olacağız. Çünkü bu ligin en iyi takımı biziz. Ben buna inanıyorum. Buna inanmayanın burada işi yok.