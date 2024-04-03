İsmail Kartal'dan motivasyon sözleri: Herkes bize karşı, sahaya odaklanın Olağanüstü kongre yokmuşçasına Adana Demirspor maçına hazırlanan Fenerbahçe, bugün rakibini Kadıköy'de konuk edecek... Teknik direktör İsmail Kartal, parolayı "zafer" olarak belirledi.

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Milli araya Trabzonspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, ara sonrasında bugün Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Olağanüstü genel kurul gölgesinde bu maça hazırlanan sarı-lacivertlilerde zorlu mücadelede tek hedef; 3 puan. Teknik direktör İsmail Kartal da parolayı "zafer" olarak belirledi.

Oyuncular da kenetlendi ve Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı hıncahınç dolduran taraftarı önünde tüm spor kamuoyuna resital sunmak istiyor.

"Herkes bize karşı"

Teknik direktör İsmail Kartal, dünkü idmanda öğrencilerine şu cümlelerle seslendi:

Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Son yaşadıklarımız ortada. Bütün herkes bize karşı cephe almış durumda. Bizi aşağıya çekmek isteyenlere cevabımızı en iyi sahada vereceğiz. Bu yaşadıklarımızı unutmayın ama düdük çaldığında sadece sahaya odaklanın. Taraftarımıza, camiamıza güzel bir galibiyet hediye edelim. Fenerbahçe'nin kim olduğunu herkese gösterelim.

İsmail Kartal vs Hikmet Karaman

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bugüne kadar 6 kez rakip oldu.

Bu süreçte Kartal'ın ekipleri 4 galibiyet elde ederken, Karaman'ın takımları da 2 galibiyet aldı.