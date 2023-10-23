İsmail Kartal'dan olay açıklama: Osayi Samuel'e onu yapmasını yasakladım Fenerbahçe'nin Hatayspor'u mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal ile savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in birbirleri hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

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Süper Lig’in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Hatayspor’u mağlup ederek müthiş galibiyet serisini devam ettiren Fenerbahçe’de, maç sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel’in açıklamaları dikkat çekti.

"Hocamız daha az oyun oyna dedi"

İlk olarak, beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe’nin maçtaki ikinci golünü kaydeden Bright-Osayi Samuel, “Oosterwolde ile oynadığınız online oyununuza Fred’i de dahil edecek misiniz?” şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

Fred bizden çok daha iyi… Seviye olarak bizden daha yukarıda… Hocamız da bizlerin oyun oynamayı sevdiğini biliyor. Biraz daha az oynamam gerektiğini söyledi. Ben de daha az oynamaya çalışıyorum çünkü sonuçta patron hocamız… Hocamız ne derse yapmak durumundayız.

"Osayi'ye play-station oynamayı yasakladım"

Bright Osayi-Samuel’in bu sözleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine hatırlatılan İsmail Kartal ise konu hakkında şunları söyledi: