İsmail Kartal'dan rakiplere gözdağı: Tüm kupalara talibiz

ensonhaber.com

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, kulübün branşlara sponsor olan markalar için düzenlediği özel geceye katıldı.

Düzenlenen gecede konuşma yapan İsmail Kartal, bu sene şampiyon olacaklarını hissettiğini ve bunu gördüğünü belirtti.

"Bu sene tüm kupalara talibiz"

"İnşallah bu sene o sene olacak." ifadelerini kullanan İsmail Kartal şöyle konuştu:

Bu seneki transferlerimizi başkanımız, yöneticilerimiz, hep birlikte çalışarak, istişare ederek yaptık ve bu noktaya geldik. İyi başladık, 9’da 9 yaptık. İnşallah bu sene o sene olacak. Ben bunu Fenerbahçe’nin bir evladı olarak hissediyor ve görüyorum. Bu sene tüm kupalara talibiz ve inşallah da öyle olacak.