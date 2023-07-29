İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasının ardından Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un ayrılığı ile birlikte göreve 3. kez İsmail Kartal getirilmişti.

Başarılı teknik adam, Yüksek Divan Kurulu temmuz ayı toplantısında, 40. yıl üyelik plaketini başkan Ali Koç'tan aldı. İsmail Kartal daha sonra açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli camia ile ilk tanıştığı günlerden bahseden İsmail Kartal, şu açıklamayı yaptı:

Konuşma sırasında gözleri dolan İsmail Kartal, taraftarlara da şu mesajı verdi:

Biz Fenerbahçe ailesi olarak birlik olduğumuz zaman bütün dünyaya mesaj verdik. Bizi yıkamadılar, bizi bölemediler ama biz birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu kulübün neler yapabileceğini herkese gösterdik. Bu sezon da Allah’ın izniyle ben ve oyuncularım gece-gündüz çalışıyoruz. Bütün kupalara adayız. Geçmişteki kırgınlıkları, küskünlükleri kenara bırakarak birbirimize sarılmalıyız, çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çubukluyu giyen en iyi oyuncudur, çubukluyu giyerek sahaya çıkan en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layıktır.