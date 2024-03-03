İsmail Kartal'dan şampiyonluk paylaşımı Süper Lig'de maç fazlasıyla lider durumda bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kartal, "Yürüdüğümüz bu yol şampiyonluk yolu" ifadelerini kullandığı bir hikaye yayınladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 28. hafta maçında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk takım sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 25. dakikada Bright Osayi-Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 73'e yükseltti ve bir maçı eksik 72 puanlı Galatasaray'ın önünde liderliğe yükseldi. Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

Maçın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

"Yürüdüğümüz bu yol şampiyonluk yolu"

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin yayınladığı fotoğrafı kendi hesabından paylaştı ve "Yürüdüğümüz bu yol şampiyonluk yolu" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın yaptığı bu paylaşım kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

İsmail Kartal'ın paylaşımı