İsmail Kartal'dan Samsun Stadı'nın zeminine eleştiri Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 kazanılan Samsunspor maçının ardından, "Bu kadar güzel bir atmosferde daha güzel bir zeminde oynamak isterdik" dedi.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Edin Dzeko ve 90+8'de Sebastian Szymanski attı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, mücadele sonrasında galibiyeti değerlendirdi.

"Daha güzel bir zeminde oynamak isterdik"

İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Maçtan önce de söyledim, Futbol şehri Samsunspor'a bundan sonraki sezonda başarılar diliyorum. Ama maça çok iyi başlayamadık, bu kadar güzel bir atmosferde daha güzel bir zeminde oynamak isterdik. Zemin biraz bizim ilk 15 dakikada oyuna tutuk başlamamıza neden oldu. Ama yavaş yavaş oyunu ele aldık. Devre arasında konuştuk. Bugün kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

"Yeni transferlerimizin kalitesi, takıma katacakları belli"

Tecrübeli teknik adam, açıklamalarına şöyle devam etti:

Yeni transferlerimizin kalitesi, takıma katacakları belli. Onları bunun için transfer ettik ama daha tam hazır duruma gelmediler. Takımın seviyesine geldiklerinde oyun gücümüze katkı verecekler. İki oyuncuya kramp girdi. Tam anlamıyla hazır durumda değiller. Zaman içerisinde oyuncularımızın seviyesini yükselttiğimiz zaman takıma daha çok katkı sağlayacaklarını düşünüyorum.

"Hakemin takdirine bırakmak lazım"

İsmail Kartal, Fred'in iptal edilen golü hakkında, şunları söyledi:

İzleyen arkadaşlarımız 'Golü verebilir de vermeyebilir de' diyorlar. Hakemin takdirine bırakmak lazım. Böyle karar verdiler. Çok da üstünde durmak istemiyorum.

"Hollanda’ya avantajlı gitmek istiyoruz"

Twente maçında avantajlı bir skor almak istediklerini de sözlerine ekleyen Kartal, şu şekilde konuştu: