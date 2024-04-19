İsmail Kartal'dan taraftarı kızdıran hata: Penaltı çalışması yaptırmadı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a penaltılarda elenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal eleştirilerin odağında. Tecrübeli hocanın hafta içerisinde penaltı çalışması yaptırmadığı da ortaya çıktı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında Olympiakos ile Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmaya taraftarının müthiş desteğiyle başlayan sarı lacivertliler golü de ilk bölümde bulmayı başardı.

Sol kanattan gelişen atakta Szymanski'nin pasında topu alan İrfan Can Kahveci'nin yakın direğe şutu ağlarla buluştu. Golün ardından sarı lacivertliler basksıını artırsa da ilk 45 dakika sarı lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da temsilcimiz iyi başladı üst üste ataklarla Yunan temsilcisini boğan Fenerbahçe fişi çekecek ikinci golü bulamadı.

Maç 1-0 biterken karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca mücadele penaltılara gitti.

Karşılaşmanın uzatmalarında da sonuç değişmeyince iki takım penaltılara gitti. Penaltılarda Olympiakos temsilcimizi mağlup ederek yarı finale yükselen takım oldu.

Penaltı çalışılmadı

Öte yandan Sports Digitale'nin takım içerisinden aktardığı bilgiye göre; sarı-lacivertliler hafta içerisinde penaltı çalışması yapmadı.

Buna göre; futbolcular penaltı atışlarına geçildiğinde bir taktik üzerinden değil, spontane şekilde atışları kullandı.

Rakip kaleciyi dahi analiz etmeyen İsmail Kartal ve öğrencilerinin 5 penaltıdan 3'ünü kaçırmasına bu durumun sebep olduğu belirtiliyor.

Hatırlanacağı üzere sarı-lacivertlilerde Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci penaltı atışından faydalanamamıştı.