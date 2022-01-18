İsmail Kartal'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal transferlerle ilgili, "Transfer konusunda önümüzdeki 2 maçtan sonra Başkanımız ile oturup her şeyi planlayacağız." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transferlerle ilgili konuşan Kartal, "Transfer konusunda önümüzdeki 2 maçtan sonra Başkanımız ile oturup her şeyi planlayacağız. Şu an için henüz bir şey konuşmadık.

"ALTAY BENİM EVLADIM GİBİ"

Altay Bayındır'ı ilk oynatan benim. Benim evladım gibidir. Berke de evladımdır. Yarın oynayacak gibi, durumu iyiye gidiyor. Altay'ın da 10 gün içerisinde dönmesini bekliyoruz.





"SZALAI'NİN TAKIMDAN AYRILMASI ŞU AN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Attila Szalai'nin takımdan ayrılması söz konusu değil. Şu an gönderirsek yerini nasıl dolduracağız? Dediğim gibi 2 maç sonra Başkanımızla oturup konuşacağız." ifadelerini kullandı.