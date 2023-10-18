İsmail Kartal'dan transfer yasağı! Hiçbir yere gidemezsiniz Fenerbahçe'nin yıldızları, yükselen grafikleriyle Avrupa'nın devlerinin radarında. Ancak 4 kupaya birden talip olan İsmail Kartal'dan o isimlere izin çıkmadı.

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Fenerbahçe, bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 16 maçı da kazanmayı başardı. Durum böyle olunca, Avrupa devlerinin scoutları gözünü Fenerbahçe'nin üzerine dikti.

Sarı-lacivertlilerde özellikle Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Bright Osayi Samuel, transferin gözde isimleri.

Bu sezon kadroyu bozmak istemiyor

Satış rekortmeni olan Fenerbahçe bu oyuncuların çıkışından da ciddi gelir elde etmeyi planlıyor. Ancak yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal'ın görüşü bu sezon kadroyu bozmamak.