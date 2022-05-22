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    İsmail Kartal'dan veda mesajı

    Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuşan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, geleceği hakkında sorulan soruya "Bundan sonra karar başkanımız ve yöneticilerimizin" sözleri ile cevap verdi.
    • 22.05.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 10:59
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    İsmail Kartal'dan veda mesajı

    Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatsaspor'u 5-0'la geçen Fenerbahçei ligi 73. puanla 2. sırada tamamladı.

    Diğer yandan takım ile sözleşmesi biten ve 2. devrede sarı-lacivertli ekibi küllerinden doğuran İsmail Kartal, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Kartal, geleceği hakkında da sorulan soruya cevap verdi.

    İsmail Kartal'dan veda mesajı İZLE

    "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

    Yeni Malatyaspor'un küme düştüğünü hatırlatan Kartal, "Rakibimizin durumu ortada. İnşallah çok daha güzel bir şekilde toparlanıp, Süper Lig'e çıkarlar. Çünkü çok güzel bir şehir Malatya. Hocalarıyla konuştum. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Allah yardımcıları olsun. Sonuçta biz bugün farklı kazandık. Rakip de 10 kişi kalınca biraz daha işimiz kolaylaştı. Kazanmak için gelmiştik. Farklı bir skorla kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    İsmail Kartal dan veda mesajı #1

    "Her şeyin üstesinden geldik"

    Bu sezonki performansları nedeniyle oyuncularını kutlayan Kartal, "Sezon ortasında göreve geldiğimde ne söylediysem, ne mesaj verdiysem o gayet iyi aldılar. Onlar bize destek verdi, verdikleri enerjiyle biz de onlara çok güzel bir reaksiyon gösterdik. Benim bütün hayalim, Fenerbahçe ruhunu tekrar ortaya çıkartan bir takım yaratmaktı. Ben ne söylediysem hepsini gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. O gün neredeysem bugün de aynı noktadayım. Taraftarlarımızı asla unutmayacağım. Birbirimize olan saygıyla, inancımızla biz bunları başardık. Her şeyin üstesinden geldik. Samandıra'daki mesailerle, yaptığımız çalışmalarla bu seviyeye geldik. En büyük pay sahibi oyuncularımdır. Oyuncularımı tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın da bize verdiği enerjiyle ilerledik.Onları mahcup etmedik. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık ve yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

    İsmail Kartal dan veda mesajı #2

    "Hayırlısı ne ise o olsun"

    Yönetim ile görüşmelerin olacağını belirten Kartal"Hayırlısı ne ise o olsun. Şu ana kadar başkanımızla ye da yöneticilerimizle görüşmedim. Herhalde bugünden sonra İstanbul'da bir görüşmemiz olacak. Ben de zaten sezonun planlamasıyla ilgili hazırladığım raporları başkanıma, yöneticilerime sunacağım. Biz elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'nde, yeni sezonda, her şey güzel olsun. Benim için de Fenerbahçe için de en güzeli olsun." açıklamasında bulundu.

    İsmail Kartal dan veda mesajı #3

    Karar başkanımızın ve yöneticilerimizin

    Kartal, bir basın mensubunun "Bundan sonrası için düşünceniz nedir?" sorusuna, "Şu an herhangi bir düşüncem yok. İkinci yarının lideri, şampiyonu Fenerbahçe. İkinci yarıda en çok gol atan takım açık ara yine Fenerbahçe. Bu gurur bize yeter. Bundan sonra karar başkanımız ve yöneticilerimizin." yanıtını verdi.

    İsmail Kartal dan veda mesajı #4


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