İsmail Kartal'ın değişiklikleri maçı çevirdi! Serdar Dursun efekt... Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Rizespor karşısında alınan 3-1'lik galibiyette yaptığı değişiklikler maçın kazanılmasına doğrudan etki etti. Sarı-lacivertlilerin ikinci transfer tescil döneminde yeniden kadrosuna kattığı Serdar Dursun'un golü geri dönüş ateşini yaktı.

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Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe, karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Serdar Dursun, 65. dakikade Edin Dzeko ile 90+2'de İrfan Can Kahveci kaydetti. Rizespor'un tek golü 27. dakikada Minchev'den geldi.

Değişiklikler 3 puanı getirdi

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, ikinci yarıda üç değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Sebastian Szymnaski, Rade Krunic ve Cengiz Ünder'in yerine Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun değişikliklerine gitti.

Sarı-lacivertlilerde yapılan bu değişiklikler zorlu Rize deplasmanında galibiyeti getirdi.

Serdar Dursun golle geri döndü

Serdar Dursun sezon başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olmuş, 2. transfer tescil döneminde kiralık olarak yeniden sarı-lacivertli takıma katılmıştı.

Teknik Direktör İsmail Kartal, Rizespor maçı kadrosuna dahil ettiği Serdar'ı maçın 46. dakikasında sahaya sürdü.

32 yaşındaki forvet, müsabakanın 48. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin ortasında takımı adına beraberlik golünü kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, kaydettiği golün ardından Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen 'siu' sevincini yaptı.

2021-2022 sezonunda Çaykur Rizespor'a karşı iki lig maçında da hat-trick yapma başarısı gösteren Serdar Dursun, Karadeniz ekibine karşı Fenerbahçe forması altında son 3 maçta 7 gole imza attı.

Mert Hakan, Dzeko'nun golünde asisti yaptı

Mert Hakan Yandaş ise ikinci yarıda gösterdiği performansla takımın maçı 3-1 kazanmasında önemli rol oynadı.

Sahanın her alanında agresif bir futbol sergileyen Mert Hakan, takımı öne geçiren Edin Dzeko'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.

Öte yandan ikinci yarıda rakipleriyle 6 ikili mücadeleye giren Mert Hakan, bu mücadelelerin 5'inden galip ayrılmayı başardı.

İrfan Can'dan 1 gol ve 1 asist

Sezon başından bu yanan gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İrfan Can Kahveci ise, 1 gol 1 asistle mücadele ederek üç puanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu ve yükselen form grafiğini sürdürdü.