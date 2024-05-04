İsmail Kartal'ın forvet kararsızlığı! Kimi oynatacağını belirleyemedi Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. İsmail Kartal'ın, zorlu mücadelede ileri uçta formayı kime vereceği henüz netlik kazanmadı.

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Süper Lig'de 35. haftanın kapanış mücadelesinde alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Konyaspor ile şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Bu kritik müsabaka 6 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Maç için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de santrfor bölgesinde kimin oynayacağı merak konusu oluşturdu.

İsmail Kartal, kararını vermedi

TRT Spor'un haberine göre; Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu maçta ileri uçta şans vereceği isim, henüz netlik kazanmadı.

Beşiktaş derbisine 11'de başlayıp fileleri havalandıran Michy Batshuayi ile Edin Dzeko arasında forma rekabeti yaşanıyor.

Beşiktaş maçında formayı Batshuayi aldı

Michy Batshuayi, bu sezon 23 golle takımın en golcü 2'nci oyuncusu durumunda.

Ön alan baskısı, ceza sahasındaki bitiriciliği ve derbi performansı dolayısıyla Belçikalı golcünün taktik antrenmanlarda denendiği öğrenildi.

Dzeko derbide dinlendi

Edin Dzeko ise derbide Beşiktaş'a karşı sonradan oyuna girdi ve yoğun fikstürde dinlenme fırsatı yakaladı.

Deneyimli santrfor, 24 gol ve 7 asist ile bu sezon 31 gole doğrudan katkı sağlayarak Fenerbahçe'nin hücumdaki en büyük güçlerinden biri oldu.