İsmail Kartal'ın gözü Christoph Daum'un rekorunda Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönerek önemli bir başarı elde etti. Teknik direktör İsmail Kartal, bu sonuçla birlikte yeni bir rekora imza attı. Şimdi ise Kartal'ın hedefi, Christoph Daum'un elinde bulunan rekoru geçmek.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftası sona erdi ve Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu galibiyetle birlikte deplasmanda çıktığı 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik alarak 45 puanın 43'ünü toplamayı başardı.

Sarı-lacivertliler, 14 galibiyetin 9'unu üst üste alırken, 2010-11'deki performansları ve 2002-2003'teki Galatasaray'ın rekorunu egale etmiş oldu.

Deplasmanda bu kadar başarılı olan Fenerbahçe, iç sahada ise aynı grafiği çizemedi. Bu süreçte Fenerbahçe; 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 36 puan toplayabildi.

Rekor Christoph Daum'da

Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, hem sarı-lacivertlilerin başında ezeli rakibine karşı ilk kez kazandı hem de bir rekor daha kırdı.

İsmail Kartal, bir sezonda en uzun yenilmezlik serisi yaşayan yerli hoca ünvanını elde etti.

Genel rekor ise 20 maçla Christoph Daum'da... Kartal, Adana Demir ve Karagümrük maçlarını da kaybetmezse rekorun yeni sahibi olacak.