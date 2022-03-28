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    İsmail Kartal'ın hayali 8'de 8

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kalan 8 haftada 24 puan toplayarak lig ikinciliğini elde etmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 09:03
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    İsmail Kartal'ın hayali 8'de 8

    Fenerbahçe’nin ayağını gazdan çekmeye niyeti yok.

    Göreve geldiği günden beri sarı-lacivertlileri, Trabzonspor’la birlikte ligin en çok puan toplayan iki takımından birisi yapan teknik direktör İsmail Kartal, Konya galibiyetiyle çıtayı yükseltti.

    8 MAÇIN 8'İNİ DE KAZANMAK İSTİYOR

    Kupa ve Avrupa’dan elendikten sonra lig ikinciliği hedefine odaklanan Kartal, bunu kalan 8 haftada puan kaybetmeden başarmak istiyor.

    Kısa sürede kemik kadroyu oluşturan, tribünlerin hasret kaldığı mücadeleyi sahaya yansıtarak skor alan Kartal, Alanya maçıyla başlayan galibiyet serisini 10’a tamamlayarak camiaya moralli bir kapanış sunmayı arzuluyor.

    İsmail Kartal ın hayali 8 de 8 #1

    "FENERBAHÇE'YE YAKIŞANI YAPACAĞIZ"

    Disiplinden taviz vermeyen İsmail Kartal’ın forma adaletinin oyuncu performanslarına olumlu yansıması, tecrübeli hocanın inancını ve iddiasını artırıyor. Ancak, milli oyuncular ve sakatlar Kayseri maçı öncesi sarı-lacivertlileri zorluyor. Teknik heyet planladığı taktik çalışmaları yaptıramıyor. Buna rağmen moraller yerinde.

    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kayseri ve Galatasaray maçlarını kazanmaları halinde önlerinin açık olduğunu söyleyen İsmail Kartal oyuncularına, “Rakiplerin ne yaptığına, rakibin kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynayacağız. Fenerbahçe’ye yakışanı yapacağız. Başarılı olacağız” sözleriyle moral aşıladı.

    İsmail Kartal ın hayali 8 de 8 #2


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