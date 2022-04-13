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    İsmail Kartal'ın hedefi kalan maçları kazanmak

    İsmail Kartal'ın hedefi kalan maçları kazanmak

    Fenerbahçe'de İsmail Kartal, öğrencilerine yaptığı konuşmada, “Ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. 6 maçımız kaldı. Bunların hepsini kazanacağımıza inanıyorum” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 10:00
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    Sarı-lacivertliler, 12 Şubat’ta 2-1 kazanılan Giresunspor deplasmanıyla birlikte ligde müthiş bir çıkış yakaladı. Bu mücadeleyle başlayan süreçte 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, hedeflediği 2. sıraya yerleşti.

    Sarı-lacivertliler için son Galatasaray galibiyeti de büyük moral oldu. İsmail Kartal, şimdi öğrencilerine yeni bir zorlu hedef belirledi.

    Tecrübeli teknik adam, futbolcularıyla yaptığı toplantıda ilk olarak derbi galibiyetine değinerek, “Hepinizi bir kez daha kutluyorum. Bizi desteklemek için tribünleri dolduran taraftarımızı mutlu bir şekilde evlerine yolladık. Antrenmanlarda çalıştıklarımızı bire bir sahaya yansıtmanız da önemli bir gelişmeydi.” ifadelerini kullandı.

    İsmail Kartal ın hedefi kalan maçları kazanmak #1

    “Kalan 6 maçımızı kazanalım”

    60 yaşındaki çalıştırıcı, hedefledikleri ikinci sıraya ulaştıklarına dikkat çekerek, “Şampiyonlar Ligi vizesi almak için önemli bir aşamayı kaydettik. Şimdi sıra burada kalıcı olmakta. Ancak benim sizden tek beklentim ligi ikinci bitirmeniz değil. Kalan 6 maçımızın tamamını kazanıp 18 puanı hanemize yazdırmanız. Çünkü bunu yapabilecek kaliteye sahipsiniz ve arkamızda müthiş bir taraftar desteği de var.” diye konuştu.

    İsmail Kartal ın hedefi kalan maçları kazanmak #2

    Yönetimin kararını bekleyecek

    İsmail Kartal, takımına sezonu mümkün olan en yüksek puanda tamamlattıktan sonra yönetimin kendisi hakkında vereceği kararı beklemeye başlayacak.

    Tecrübeli çalıştırıcı, net bir şekilde kimsenin ikinci adamı olmayacağını söyleyerek, sadece teknik direktör olarak kalacağının sinyalini vermişti.

    İsmail Kartal ın hedefi kalan maçları kazanmak #3


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