Haberler

Futbol Haberleri

İsmail Kartal'ın heyecanı

İsmail Kartal'ın heyecanı

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarına İsmail Kartal'ın Kim Min-Jae ile birlikte kontratağa kalkması damga vurdu.