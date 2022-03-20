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    İsmail Kartal'ın heyecanı

    İsmail Kartal'ın heyecanı

    Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarına İsmail Kartal'ın Kim Min-Jae ile birlikte kontratağa kalkması damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 21:16
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    Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

    Mücadelede 1-0 geriye düşen ancak durumu toparlayarak rakibine karşı üstün gelen sarı-lacivertlilerde maçın son dakikasına İsmail Kartal damga vurdu.

    İSMAİL KARTAL YERİNDE DURAMADI

    Kim Min-Jae'nin topu kazandığı ve süratla atağa çıktığı pozisyonda kenar çizgisinde oyuncusuyla birlikte koşan Kartal'ın heyecanı sosyal medyaya da damga vurdu.

    Yayıncı kuruluşun sosyal medyasından paylaşılan video binlece kez izlendi.

    İsmail Kartal ın heyecanı #1

    İsmail Kartal ın heyecanı #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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