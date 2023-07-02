İsmail Kartal'ın kaleci raporu: İrfan Can ve Altay bana yeter

Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal, yönetime ilk raporunu yolladı.

Deneyimli teknik adamın Ali Koç'a verdiği rapordaki kaleci kısmı ise dikkat çekti.

İsmail Kartal, İrfan Can Eğribayat ve Altay Bayındır'ın as takım için yeterli olduğunu belirterek kaleci transferi istemediğini söyledi.

Bu sözler üzerine ise ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, adeta ateş püskürdü.

Ali Koç'a ısrarla bir kez daha sesleniyorum. İsmail Hoca istediği kadar gerek yok desin. Altay'la da İrfan'la da yürünemez. Sözleşmeyi alır almaz ameliyat masasına yatan adama da güvenilmez.



Kaleci; santraforla birlikte en hayati mevkidir. Dzeko - Batshuayi tamam. Ama kalecisiz yarışa başlanamaz.



Mutlaka kaleci al Ali Başkan. Hem de iyi bir kaleci al. İsmail Hoca da bozulursa o sihirli cümleyi et: ‘Ben aldım hocam, sen istersen oynatma.