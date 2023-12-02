İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Fenerbahçe'de hangi pozisyonda çalışıyor? İşte cevabı

Fenerbahçe taraftarları, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın kulüpteki pozisyonuna anlam veremedi.
Emre Kartal'ın yaka kartındaki "Yardımcı antrenör" ifadesi net olarak görülürken, "Emre, kulüpte hangi görevde?" sorularının sorulmasına neden oldu.
Bu duruma sarı-lacivertliler, sosyal medyada tepki gösterirken 20 yaşındaki Emre'nin, Bayburt 1918 takımında da futbolcu olarak lisansının bulunması da göze çarpmıştı.
Taraftarların eleştiri yağmuruna tuttuğu fotoğraf sonrası "Kulüp kimlere kaldı?" yorumu yapan kullanıcılar da dikkat çekerken gerçeği Ensonhaber Spor Servisi ortaya çıkardı.
Staj yapıyor
Ensonhaber'in edindiği bilgiye göre ise; sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör kulüp kartıyla dolaşan Emre Kartal'ın takımda bir görevi olmadığını gözlem yapması için 'stajyer' pozisyonunda olduğu öğrenildi.
Ali Koç da staj vurgusu yapmıştı
Başkan Ali Koç, temmuz ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Küçük bir Kartal daha geliyor, şimdi diyecekler "Nerden geliyor bu?" Bu kardeşimle Samandıra'da rastlaştık, konuştuk, dertleştik. Analizler yapıyordu babasıyla beraber, "Ya dedim sen niye bizde staj yapmıyorsun?" Hocam da kabul etti, o arkadaşımız da Samandıra'da çalışıyor artık. Küçük bir Kartal daha geliyor.
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