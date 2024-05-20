İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'dan Galatasaray'ın stat işletme direktörüne yumruklu saldırı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası gerilim tavan yaptı, yumruklar havada uçuştu. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın stat görevlisini yumrukladığı anlar da sosyal medyaya damga vurdu.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı. Lider Galatarasay, sezonun belki de en önemli maçında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Derbi sonrası ezeli rakibi önünde şampiyonluk turu atmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, mücadelenin ardından adeta büyük şok yaşadı.

Gerginlik tavan yaptı

Maç öncesi başlayan gerilim, 90 dakika boyunca da devam ederken son düdükle birlikte ise adeta tavan yaptı.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşarken, Galatasaraylı futbolcularla bazı itişmeler yaşandı. Araya güvenlik görevlileri girdi.

Müzik sesi açıldı

Maçın bitmesiyle birlikte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beraberindeki bir grupla Ali Sami Yen'e gitti. Futbolcularla birlikte yeniden sahaya girdi.

Stat yönetimi, henüz tribünleri terk etmeyen Fenerbahçeli taraftarların tezahüratları üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.

İsmail Kartal'ın oğlu bayrağı almaya çalışan stat müdürüne saldırdı

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray sahasının ortasında bayrak açtı ve kutlama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın Stat Müdürü Ali Çelikkıran, açılan bayrağı almak için hamle yaptı.

Karşılıklı itişmelerin yaşandığı gerginlikte Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal tarafından darbedildi.

"Ne yapıyorsun sen?"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü de polisler eşliğinde olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılan Ali Çelikkıran'ı saçlarından tutarak yere çekti ve bu sırada 'Ne yapıyorsun sen?' dedi.