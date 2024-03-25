İsmail Kartal'ın Ryan Kent pişmanlığı Süper Lig esame listesinde Ryan Kent yerine Joshua King'e yer veren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu kararı nedeniyle pişmanlık yaşıyor.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig esame listesinde Ryan Kent'e yer vermemiş, Joshua King'i listede tutmuştu. Ancak başarılı teknik adam bu kararında pişmanlık yaşıyor.

1 aydır takıma dönemedi

Bu sezon 23 maçta görev yapan Joshua King, çeşitli sakatlıklar nedeniyle 19 maçı kaçırmış durumda.

Son olarak Türkiye Kupası'daki Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan ve ayak bileğindeki problem nedeniyle 1 aydır takıma dönemeyen Norveçli forvetin ne kadar süre daha sahalardan uzak kalacağı belli değil. King'in tedavisi devam ediyor.

Sezon performansı

Fenerbahçe'de bu sezon 23 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.