İran Pers Körfez Pro Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis ile Dragan Skocic'in çalıştırdığı TS Tabriz karşı karşıya geldi.
Azadi Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Persepolis oldu.
PERSEPOLIS, 10 KİŞİYLE KAZANDI
Persepolis'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani kaydetti.
Persepolis'te Muhammed Khodabandelou, 45+10'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İSMAİL KARTAL, MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ
Persepolis'in yeni teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmayı tribünlerden takip etti.
PERSEPOLIS, PUANINI 33 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Persepolis puanını 33'e yükseltirken, TS Tabriz 35 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Persepolis deplasmanda Khuzestan'a konuk olurken, Tractor sahasında Havadar'ı ağırlayacak.
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