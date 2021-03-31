İsmail Köybaşı: Beşiktaş'ta her dönem mutluluk yaşadım

Rizespor forması giyen İsmail Köybaşı, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de geçirdiği günler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon başında İspanya'dan Türkiye'ye dönerek Rizespor ile sözleşme imzayan İsmail Köybaşı, Radyospor'a konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN HER DÖNEMİNDE MUTLUYDUM"

Tecrübeli sol bek, "Hangi kulüpte daha mutlu oldun?" sorusuna, "İki tarafta da mutlu oldum. Beşiktaş'ta 7 sene geçirdim, Fenerbahçe'de 3 yıl geçirdim. Bu açıdan baktığımızda mutluluk oranları eşit dağılmış. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la geçirdiğim yıl benim için en değerlisiydi. Beşiktaş'ın her döneminde mutluluk yaşadım." yanıtını verdi.

"OLUR MU OLUR"

Sarı-lacivertlilerin gündeminde olan Granada Teknik Direktörü Diego Martinez hakkında da konuşan İsmail, "Kendisiyle sık sık konuşuyorum; ama bu konuyla ilgili henüz görüşmedim. Olur mu olur. Sabır gösterilirse, Fenerbahçe'de çok başarılı olur." dedi.