İsmail Köybaşı: Çok talepkar bir hocamız var

Göztepe, Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Slovenya’da sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı oyunculardan İsmail Köybaşı ve Taha Altıkardeş, Lübliyana'nın Bled kasabasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde sözleşmelerini uzatan iki futbolcu da yeni sezon hazırlıklarının güzel gittiğini ve yeni hedeflere odaklandıklarını belirtti.

"BU FORMAYI GİYDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Kulüpten hiçbir zaman ayrılmak istemediğini ifade eden Köybaşı, şu sözleri sarf etti:

Ayrılmayı hiç düşünmedim. Sözleşmenin detaylarını zaten kulübümüz paylaştı. Bu kulübe ben bir kere girdim. İliklerime kadar hissettiğimi her an, her dakika söyledim. Bu devam edecek. Hiçbir zaman değişmeyecek. Burada olduğum için, bu anı yaşadığım için, bu formayı giydiğim için çok mutlu ve gururluyum.

"ÇOK TALEPKAR BİR HOCAMIZ VAR"

Teknik Direktör Stoilov hakkında da konuşan İsmail Köybaşı, şu ifadeleri kullandı:

Çok talepkar bir hocamız var. Bu bizi özellikle de beni çok mutlu ediyor. Herkesin gelişmesini, yaş fark etmeden isteyen bir hocamız var. Ufak ufak uyum da sağlayacağız. Hedefler önemli. Göztepe gibi büyük bir camiadaysanız hedefsiz, coşkusuz kalamazsınız. Bunu ben çok net hissediyorum ve biliyorum. Yeni gelen arkadaşlarımızla beraber yakalamış olduğumuz ivmeyi her geçen gün artırmalı ve geliştirmeliyiz. Bunun için güzel çalışıyoruz. Kolay olmayacak bazen sabra ihtiyacımız olacak. Bazen bir şeyleri ilk başta kazanamazsın ama son ana kadar mücadele edip orada kazanırsın. Bunun için de sabırlı, istekli ve coşkulu hareket etmeliyiz. Bütün çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz.

"İNŞALLAH BU YIL AVRUPA HEDEFİNE GİDECEĞİZ"

Göztepe ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Taha Altıkardeş, Trabzonspor'da 1.5 yıl çok az süre bulduktan sonra Göztepe'de sürekli forma giymesinin kendisine çok iyi geldiğini dile getirerek, sözlerini şöyle noktaladı: