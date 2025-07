İsmail Köybaşı: Çok talepkar bir hocamız var

Göztepe, Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Slovenya’da sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı oyunculardan İsmail Köybaşı ve Taha Altıkardeş, Lübliyana'nın Bled kasabasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde sözleşmelerini uzatan iki futbolcu da yeni sezon hazırlıklarının güzel gittiğini ve yeni hedeflere odaklandıklarını belirtti.

"BU FORMAYI GİYDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Kulüpten hiçbir zaman ayrılmak istemediğini ifade eden Köybaşı, şu sözleri sarf etti:

Ayrılmayı hiç düşünmedim. Sözleşmenin detaylarını zaten kulübümüz paylaştı. Bu kulübe ben bir kere girdim. İliklerime kadar hissettiğimi her an, her dakika söyledim. Bu devam edecek. Hiçbir zaman değişmeyecek. Burada olduğum için, bu anı yaşadığım için, bu formayı giydiğim için çok mutlu ve gururluyum.