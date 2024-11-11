Haber Merkezi
Göztepe'nin başarılı futbolcusu İsmail Köybaşı, geçtiğimiz Göztepe - Konyaspor maçında yaşanan duygusal bir anla gündeme geldi.
Maçın ardından bir Göztepe taraftarı, yeni doğmuş bebeğinin göbek bağını stadyuma gömmek istediğini belirterek futbolculardan yardım talep etti.
GÖBEK BAĞINI STADA GÖMDÜ
Bu isteği geri çevirmeyen İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını Gürsel Aksel Stadyumu'na gömdü.
Olay, sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.
Taraftarın yaptığı paylaşımda, "Oğlumun göbek bağını stada gömdük, bakalım belki 18 sene sonra bu statta oynar." sözleri yer aldı.
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