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İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını stada gömdü

İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını stada gömdü Göztepe maçında, bir taraftarın yeni doğan bebeğinin göbek bağını İsmail Köybaşı'na vermesi; oyuncunun da stada gömmesi sosyal medyada viral oldu.