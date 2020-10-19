İsmail Köybaşı: Trabzonspor ve Galatasaray'dan teklif aldım

Yaz transfer döneminde Rizespor'a gelen İsmail Köybaşı, Galatasaray ve Trabzonspor'dan da teklif aldığını söyledi.

Rizespor'un yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Granada'dan kadrosuna kattığı İsmail Köybaşı, transfer süreci ve birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan tecrübeli futbolcu, "Ankaragücü maçını kazanmamız bizim için çok önemliydi. Karşılaşmada geriden gelip kazanmak motive ve özgüven anlamında çok iyi oldu. Bu galibiyeti taraftarımıza ve camiamıza armağan ediyorum." sözlerini kullandı.

İspanya Ligi takımlarından Leganes'e transferinin imza aşamasında gerçekleşmediğini belirten Köybaşı, Rizespor'a transfer sürecinden bahsetti.

''LEGANES'E TRANSFERİM SON ANDA GERÇEKLEŞMEDİ''

İsmail Köybaşı, "Leganes'e transferim imza aşamasında gerçekleşmedi. Bazen transferde aksilikler olabiliyor. Ben de futbolun bu aksiliklerini yaşadım. Rizespor'dan Tomas Hoca ve sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile konuştum. Sonrasında transferim gerçekleşti. Bundan sonra Rizespor'un hedefleri için çalışacağım" şeklinde konuştu.

''YURT DIŞINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK GURUR VERİCİ''

Granada'da verdiği İspanyolca röportaj hakkında ise Köybaşı, "Yurt dışında futbol oynamak ve ülkemizi temsil etmek gurur verici. Ben de bundan dolayı çok mutluyum. İspanya'da 1 yıl kaldım. Bu süreçte İspanyolcam gelişti. Şu anda gayet iyi bir şekilde insanlarla diyalog kurabiliyorum. Granada'da İspanyolca verdiğim röportaj hem kulübü hem de taraftarı mutlu eden bir davranış oldu. Bu tarz davranışları ülkemizde de bekliyorum. Biz Avrupa'ya gittiğimizde bu konuda bizi yönlendiriyorlar. Umarım bizim ülkemizde de bu tarz davranışları görürüz." dedi. '

'İSPANYA VE TÜRKİYE ARASINDA ÇOK FARKLILIK VAR''

İspanyol futbolu ile Türk futbolu arasındaki farklarla ilgili konuşan 31 yaşındaki defans oyuncusu, "İspanyol futbolu ile ülkemiz futbolu arasında çok farklılıklar var. Oyun hızı ve oyun organizasyonu anlamında çok büyük farklılıklar var. Bu soruya daha net cevabı İspanya'da benden daha uzun zaman geçiren Enes Ünal, Okay Yokuşlu ve Arda Turan verebilirler." açıklamasında bulundu.

''GALATASARAY, TRABZONSPOR VE HATAYSPOR'DAN TEKLİF ALDIM''

Yaz transfer döneminde ismi birçok takımla anılan İsmail Köybaşı, "Galatasaray ve Trabzonspor'dan teklif aldın mı?" sorusuna; "Evet teklif aldım. Yurt dışından görüştüğümüz kulüpler de oldu. Ben bu sezonda da yurt dışında kalmak istiyordum. Fakat olmadı. Trabzonspor'la ciddi olarak görüşmemiz oldu. Hatayspor'dan da teklif aldım, zaten ben de Hataylıyım. Hatayspor'a o dönem yurt dışında devam etmek istediğimi söylemiştim. Fakat son anda Leganes'e transferim olmadı. Ardından Rizespor ile görüştük ve anlaştık." cevabını verdi.