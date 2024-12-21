İsmail Yüksek, 100'üncü maçına çıktı

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımın milli futbolcusu İsmail Yüksek, bu mücadeleyle birlikte Fenerbahçe formasıyla 100. maçına çıktı.

İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla daha önce 99 resmi karşılaşmada sahaya çıkmıştı.

TADIC'İN YERİNE OYUNA GİRDİ

Eyüpspor karşısında 82. dakikada Dusan Tadic’in yerine oyuna giren 25 yaşındaki futbolcu, bu maçla birlikte "dalya" yaparak kulüp tarihindeki önemli bir eşiği geride bıraktı.