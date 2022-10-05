Petrol
91.84
0.04%
Euro
18.4434
-0.56%
Dolar
18.5786
0.04%
Altın
1.02
-0.96%
Borsa
3478
0.00%
Bitcoin
376.728
0.57%
BTXN Coin
10.82
-2.52%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    İsmail Yüksek: Ben bir yemin ettim, pes etmedim

    Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.
    • 05.10.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 13:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsmail Yüksek: Ben bir yemin ettim, pes etmedim

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek.

    Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu İsmail Yüksek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Dinamo Kiev ve Rennes maçlarında iyi bir performans sergilediklerini söyleyen İsmail, "AEK maçında da iyi bir performans sergileyip 3 puan alıp, ülke puanına etki etmek istiyoruz." dedi.

    İsmail Yüksek: Ben bir yemin ettim, pes etmedim #1

    "Kendimi geliştirmek istiyorum"

    Jesus'un genel Avrupa maçlarında forma vermesini sorulması üzerine genç futbolcu, "Avrupa veya lig maçı fark etmiyor. Takım olarak iyi bir uyum yakaladık. Bunun da sahaya yansıdığını düşünüyorum. Hocamız ve ekibimiz çok tecrübeli, bana gerçekten çok katkıları oldu. Ben de Jesus'un bana verdiği görevleri en iyi yaparak, kendimi geliştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.

    İsmail Yüksek: Ben bir yemin ettim, pes etmedim #2

    "Sezon sonu da umarım finali iyi yaparız"

    Hiçbir zaman pes etmeyen bir futbolcu olduğunun altını çizen İsmail Yüksek, "Oynayamadığım dönemler benim için zordu. Ben hiç pes etmedim. Ben bir yemin ettim. Önemli olan takıma katkı sağlamak. Rennes maçı zordu ama çok konsantreydik takım olarak. Sezon sonu da umarım finali iyi yaparız." açıklamasında bulundu.


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Van'da tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında kovaladı
    3. Sayfa

    Van'da tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında kovaladı

    DOLAR KURU SON DAKİKA I 5 Ekim 2022 Çarşamba dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    DOLAR KURU SON DAKİKA I 5 Ekim 2022 Çarşamba dolar ve euro ne kadar?

    Görüş Bildir