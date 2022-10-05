İsmail Yüksek: Ben bir yemin ettim, pes etmedim

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek.

Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu İsmail Yüksek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dinamo Kiev ve Rennes maçlarında iyi bir performans sergilediklerini söyleyen İsmail, "AEK maçında da iyi bir performans sergileyip 3 puan alıp, ülke puanına etki etmek istiyoruz." dedi.

"Kendimi geliştirmek istiyorum"

Jesus'un genel Avrupa maçlarında forma vermesini sorulması üzerine genç futbolcu, "Avrupa veya lig maçı fark etmiyor. Takım olarak iyi bir uyum yakaladık. Bunun da sahaya yansıdığını düşünüyorum. Hocamız ve ekibimiz çok tecrübeli, bana gerçekten çok katkıları oldu. Ben de Jesus'un bana verdiği görevleri en iyi yaparak, kendimi geliştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.

"Sezon sonu da umarım finali iyi yaparız"

Hiçbir zaman pes etmeyen bir futbolcu olduğunun altını çizen İsmail Yüksek, "Oynayamadığım dönemler benim için zordu. Ben hiç pes etmedim. Ben bir yemin ettim. Önemli olan takıma katkı sağlamak. Rennes maçı zordu ama çok konsantreydik takım olarak. Sezon sonu da umarım finali iyi yaparız." açıklamasında bulundu.