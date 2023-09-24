İsmail Yüksek: Daha farklı bir skor çıkabilirdi Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Alanyaspor’u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 1-0'lık skorla yendi.

Müsabakanın ardından konuşan İsmail Yüksek, "Önemli bir deplasmandan iyi bir galibiyetle döndük. İyi bir oyun, iyi bir mücadele ve sahada son dakikaya kadar pes etmeyen bir Fenerbahçe vardı. İlk yarıda ve ikinci yarıda yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik daha farklı bir skor çıkabilirdi. 1-0 galip geldik ve bugün 3 puanla dönüyoruz" dedi.

"Tüm takımı tebrik ediyorum"

24 yaşındaki futbolcu, "İyi bir galibiyet serisi yakaladık. Ligde 5'te 5, Avrupa ile birlikte totalde 12'de 12 yaptık. Kazanmak değerli. Bugün bu deplasmandan güzel bir galibiyetle dönüyoruz. Maç takvimi çok yoğun. Perşembe ve pazar günü iki önemli lig maçımız var. Bu akşamki maçı kutlayıp yarından itibaren önümüzdeki ilk maçı düşünmemiz gerekiyor. Tüm takımı tebrik ediyorum. Alanya takımını da tebrik ederim, onlar da gerçekten iyi mücadele ettiler" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.