İsmail Yüksek: Kaybetmeden devam edeceğiz Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, 5-0 kazandıkları Pendikspor maçını değerlendirdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Pendikspor'u 5-0 yendi.

Sarı-lacivertlilerin başarılı orta sahası İsmail Yüksek, 5-0 kazandıkları Pendikspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında konuşan İsmail Yüksek, "100. yıl için giydiğimiz özel forma bize şans getirdi. Çok iyi oynadık. Bugüne özel, bugüne layık bir futbol oynamamız gerekiyordu. Sahada Fenerbahçe için mücadele eden futbolcular vardı" dedi.

"Kaybetmeden devam edeceğiz"

Galibiyet serisini değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu, "Son düdüğe kadar bırakmayan, skordan bağımsız her dakika gol için mücadele eden bir takım var. Liderliği yeniden aldık. Yoğun takvimde puan kaybı olmadan devam ediyoruz. Güzel bir seri yakaladık ama bu seriyi düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Kaybetmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.